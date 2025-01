«Borowski und das hungrige Herz»: So wird der neue Kiel-«Tatort»

Darum geht's im «Tatort: Borowski und das hungrige Herz»

In einem Kieler Mietshaus werden Klaus Borowski (Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Bagriacik) mit einem rätselhaften Fall konfrontiert: Die 40–jährige Versicherungsangestellte Andrea Gonzor (Anna König, 44) wird in ihrem Bett erschossen aufgefunden. Offenbar hatte sie an diesem Abend zu einer Erotikparty eingeladen, denn zahlreiche Spuren im Umfeld der Toten deuten darauf hin, dass sie in dieser Nacht mehrere Sexualpartner hatte. In ihrem Blut finden die Ermittler Alkohol und Beruhigungsmittel, jedoch gibt es keine Hinweise auf eine Sexualstraftat.