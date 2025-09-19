Borreliose: Justin Timberlake und Jessica Biel halten zusammen

Justin Timberlake (44) und Jessica Biel (43) gehen auch in schweren Zeiten Seite an Seite durchs Leben. Vor wenigen Wochen hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an Borreliose erkrankt ist. Nun verriet ein Insider gegenüber «Us Weekly», wie das Paar mit der Diagnose angeblich umgeht.
«Jessica hat Justins Gesundheit und Wohlbefinden enorm unterstützt», erklärte die anonyme Quelle. Der Sänger und die Schauspielerin seien «starke Persönlichkeiten und schaffen es hervorragend, die richtige Balance für ihre jeweiligen Bedürfnisse zu finden».
Justin Timberlake wird von Familie unterstützt
Für ihren Ehemann und die gemeinsamen Kinder Silas (10) und Phineas (5) sei Jessica Biel eine unverzichtbare Stütze. «Sie hat ihn emotional unglaublich unterstützt, wenn er sie brauchte. Sie kommen mit Justins neuer Normalität sehr gut zurecht. Die Familie schätzt die gemeinsame Zeit mehr denn je», berichtet der Insider zudem. Auch von beiden Familien erfahren Timberlake und Biel demnach grossen Rückhalt: «Er ist von so viel Liebe umgeben und alle beten für seine Heilung, für eine vollständige Genesung.»
«Bei mir wurde Borreliose diagnostiziert»
Im Juli dieses Jahres, kurz nach seiner Welttournee, machte der 44–Jährige seine Diagnose auf Instagram öffentlich. Zuvor war er für unspektakuläre Auftritte kritisiert worden. Um Missverständnissen vorzubeugen, entschied er sich, offen über seine Situation zu sprechen.
«Unter anderem habe ich mit einigen gesundheitlichen Problemen gekämpft und bei mir wurde Borreliose diagnostiziert – ich sage das nicht, damit ihr Mitleid mit mir habt – sondern um euch einen Einblick zu geben, womit ich hinter den Kulissen zu tun habe», erklärte er seinen Followern. Borreliose, auch Lyme–Borreliose oder Lyme–Krankheit, ist eine von Zecken übertragene Infektionskrankheit, die ihn sowohl körperlich als auch seelisch belaste. Dennoch sei er froh, dass er weitergemacht habe, um seine «mentale Stärke» unter Beweis zu stellen und «besondere Momente» mit seinen Fans zu teilen.