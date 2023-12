Böse Gerüchte über Jamie Foxx: Sein berühmter Co-Star verteidigt ihn

Cameron Diaz (51) springt ihrem Co–Star Jamie Foxx (56) zur Seite. Der Grund: Offenbar kursierten Gerüchte, wonach der Schauspieler am Set des gemeinsamen Films «Back in Action» angeblich schlechte Laune verbreitet haben soll. Zudem wurde in den Spekulationen behauptet, Diaz wolle wegen ihres Kollegen nie wieder einen Film machen. Alles nicht wahr, erklärte Cameron Diaz nun selbst laut US–Medienberichten in Molly Sims' (50) «Lipstick on the Rim»–Podcast.