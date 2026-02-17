«Bösewicht der Nation» polarisiert bei «Promis unter Palmen»

Silvia Wollny (61) kommt als erste Kandidatin in der Villa an. Die elffache Mutter reserviert sich gleich mal eines der raren Einzelbetten. Auf sie folgt Maurice Dziwak (27). Der Trash–TV–Dauergast und selbsternannte Löwe präsentiert sich im Einspielfilm mit Raubtiermaske, gibt sich später aber gewohnt handzahm. Der Kontrast zwischen Löwengebrüll und Mimosenhaftigkeit gehört schliesslich zu seinem Image. Nach einer Konfrontation mit einem Nashornkäfer fürchtet er eine Vergiftung, auch vor Wasser hat er Angst. Danach folgt Gina–Lisa Lohfink (39), die man von «gefühlt überall» kennt. Sie outet sich als «Fangirl» von Maurice.