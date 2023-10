Bosse: Darum ist er seinen Eltern «wirklich sehr dankbar»

Mit Club–Tour im November, Hallentour 2024 und Sommer–Tour mit Open Airs haben Sie sich einiges vorgenommen...

Bosse: Ich mache das jetzt schon so viele Jahre und ich weiss gar nicht, wie viel Konzerte ich in diesen ganzen Jahren gespielt habe. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich weiss, das Album ist jetzt fertig und ich stehe bald wieder auf der Bühne. Ich schreibe gerne, aber ich tanze auch gerne mit meinen Jungs und Mädels auf der Bühne und mit den Leuten im Publikum. Die Club–Tour ist toll, ich mag diese Läden. Es ist November, Dezember, drinnen ist es so heiss, dass alle völlig am Ende sind und ich muss sagen: Bitte zieht euch alle einen Schal an, sonst seid ihr alle erkältet. Das liebe ich (lacht). Aber auch die Tour in grossen Hallen mit diesem grossen Gemeinschaftsgefühl mag ich mittlerweile. Und dann kommt der Sommer, der ist sowieso immer schön.