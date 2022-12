Boston feiert Prinz William und Prinzessin Kate

Das planen William und Kate in Boston

William und Kate sind in Boston, um die Earthshot Prize Awards auszurichten. Sie landeten am Mittwochnachmittag in der Stadt und wurden von Bürgermeisterin Michelle Wu (37) offiziell begrüsst. Weitere Programmpunkte des royalen Paars sind unter anderem Besuche bei den Klimatechnologie-Startups von Greentown Labs und der gemeinnützigen Organisation Roca sowie ein Termin von Kate beim «Center on the Developing Child» an der Harvard University und von William bei der «John F. Kennedy Presidential Library».