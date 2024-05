BottleRock-Festival: Bradley Cooper mit gefühlvollem Auftritt

Cooper und Vedder kennen sich schon lange

Der Song stammt aus Bradley Coopers Film «A Star Is Born», in dem er die Regie, die Produktion, das Drehbuch und neben Lady Gaga (38) die Hauptrolle übernahm. Sein Charakter des alternden Rockstars wurde von seinem Duett–Partner inspiriert. «Ich bin nach Seattle gefahren und habe vier oder fünf Tage mit ihm verbracht und ihm 9.000 Fragen gestellt. Und er gab mir kleine Dinge mit auf den Weg, die nur Musiker wissen, wenn es um die Ästhetik und die inneren Abläufe geht», verriet der Schauspieler 2018 in einem Interview mit «Yahoo Entertainment» über Eddie Vedder.