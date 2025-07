«Boustany»: Mit Sami Tamimi durch Palästinas Gärten - in drei Rezepten

Die palästinensische Küche ist tief mit dem Land verwurzelt: Olivenöl, Hülsenfrüchte, Orangen, Za'atar – einfache Zutaten, die in ihrer Kombination komplexe Geschichten erzählen. Kochbuchautor und Ottolenghi–Mitbegründer Sami Tamimi, in Jerusalem geboren und international bekannt durch seine Bücher «Jerusalem» und «Palästina», bringt das kulinarische Erbe Palästinas nun erstmals allein zu Papier. «Boustany», arabisch für «mein Garten», ist ein sehr persönliches Werk – eine Reise in die Kindheit, in die Kochtöpfe seiner Grossmutter, und in die Gärten seines Heimatlandes. Das Buch versammelt über 100 vegetarische und vegane Rezepte, die zeigen, wie viel eine Küche über ihr Land erzählen kann. Drei Rezepte aus «Boustany» (DK Verlag, ET 28. Juli) gibt es hier.