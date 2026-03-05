Bowling Bag: Dieses sportliche Accessoire ist 2026 gefragter denn je

Ob Bomberjacken, Combat Boots oder Barn Jackets: Immer wieder werden ursprünglich rein funktionale Kleidungsstücke oder Accessoires zum Modetrend für alle. Jetzt ist eine Tasche im Kommen, die ursprünglich für Bowler gedacht war. Fashionbegeisterte machen sich die geräumige Grösse der Bowling Bag für andere Zwecke zu Nutzen. Make–up, Bücher, Wasserflaschen und Co. lassen sich wunderbar in ihnen transportieren – perfekt für einen Shopping–Trip, einen Café–Besuch oder für den Büroalltag.