Box-Weltmeisterin Alesia Graf gestorben: Regina Halmich ist geschockt

Alesia Graf: Die weissrussische Tigerin

Alesia Graf kam am 14. Oktober 1980 in Gomel in der damaligen Sowjetrepublik Weissrussland als Alessja Klimowitsch zur Welt. 1999 kam sie nach Deutschland, mit ihrer Ehe nahm sie den Namen Graf an. Im Boxring war sie als «Die Tigerin» bekannt. In der Superbantam–Gewichtsklasse war sie Weltmeisterin mehrerer Verbände.