Boxkampf Raab gegen Halmich: Diese Promis fiebern in Düsseldorf mit

Seit Monaten heizen RTL und Stefan Raab die Spannung auf das Live–Event, den «Kampf des Jahres», an. Erstmals hatte sich der einstige «TV Total»–Held am 29. März überraschend via Instagram mit einem kurzen Clip gemeldet, in dem Elton (53) ihn zu einem TV–Comeback ermuntert. Am 1. April kündigte Raab dann die Box–Revanche an – aufgrund des Datums hielten das viele erstmal für einen Scherz. Doch dann konnte man plötzlich tatsächlich Karten für den 14. September erwerben. In den vergangenen Tagen hatte sich Raab dann noch einmal mit Instagram–Videos gemeldet, und sich weiterhin im Fatsuit sowie nach einer vermeintlichen Schönheitsoperation als eine Art Ken gezeigt. Wie er wirklich aussieht, soll sich erst am Samstagabend zeigen.