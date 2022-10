Boy George: Als «Löwenkönigin» im britischen Dschungelcamp

Kultsänger Boy George (61), ein Superstar der 1980er Jahre, ist seit jeher für seine exzentrischen Auftritte bekannt. Nachdem der Star bereits Anfang des Monats als Teilnehmer der britischen Variante des RTL-Dschungelcamps bestätigt wurde, landete er jetzt für die Produktion der Show in Australien. Bei seiner Ankunft am Flughafen von Brisbane trug George eine lustige Löwenmaske, wie Bilder bei «The Sun» zeigen. Im Hinblick auf seinen Auftritt bei «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» erklärte er: «Ich bin hier, um eine Version der Löwenkönigin zu spielen.»