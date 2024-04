BR Fernsehen ändert Programm zum Tod von Michael Verhoeven

Am 27. April läuft dann zur Primetime ab 20:15 Uhr Verhoevens Fernsehfilm «Let's go!», in dem unter anderem Alice Dwyer (36) und Maxim Mehmet (48) zu sehen sind. Nach einer neuen «BR24»–Sendung um 21:45 Uhr läuft im Anschluss eines der bekanntesten Werke Verhoevens. Ab 22:00 Uhr zeigt der Sender «Die weisse Rose» von 1982, in dem Lena Stolze (67) die Widerstandskämpferin Sophie Scholl (1921–1943) spielt.