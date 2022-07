BR-Serie «Dahoam is Dahoam» geht weiter

Die erfolgreiche BR-Serie «Dahoam is Dahoam» wird fortgesetzt. Der zuständige Rundfunkrat habe in einer heutigen Sitzung zugestimmt, mindestens 210 neue Episoden zu drehen. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Bettina Ricklefs, Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, zu der Entscheidung: «Die Geschichten aus Lansing sind aktueller denn je und begeistern deutschlandweit die Zuschauerinnen und Zuschauer im BR Fernsehen und in der Mediathek.» Sie freue sich auf viele neue Geschichten.