BR würdigt verstorbene TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann

Programmänderungen zu Ehren Kühnemanns

Der Bayerische Rundfunk würdigt seine verstorbene Moderatorin auch mit Programmänderungen. In der «Abendschau» erinnert der Sender am heutigen Dienstag um 18 Uhr an Antje–Katrin Kühnemann. Um 0:20 Uhr wiederholt der BR zudem eine ihr gewidmete Folge von «alpha–Forum», die bereits 2015 aufgezeichnet wurde. Diese Sendung, die ein ausführliches Porträt der TV–Ärztin zeigt, steht bereits jetzt in der ARD–Mediathek zum Abruf bereit.