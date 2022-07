Brad Pitt blüht auf: So gut ging es ihm schon lange nicht mehr

Neben seinem Job als Schauspieler soll Brad Pitt zahlreiche weitere Leidenschaften haben. «Er liebt Architektur, er liebt Kreativität», so der Insider. Der 58-Jährige soll «eine grosse Gruppe künstlerischer Freunde» in Los Angeles haben, mit denen er sich regelmässig trifft. Auch aus seinem Liebesleben gibt es Neuigkeiten: So «datet» er angeblich, sei aber «nicht in einer ernsthaften Beziehung».