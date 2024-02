Brad Pitt ehrt Kumpel Bradley Cooper: «Hoffe, dass es sein Jahr wird»

«Maestro» ist ein «Meisterwerk»

Schon bei seiner Ankunft im Arlington Theatre in Santa Barbara am Donnerstag zeigte sich Brad Pitt in bester Laune und zu Scherzen über sich und Bradley Cooper aufgelegt: «Wir haben ein paar Dinge gemeinsam: den Status als Film–Superstar und den Vornamen.» In seiner Laudatio hob Pitt dann die Einzigartigkeit seines Filmkollegen hervor, die sich auch in Coopers neuestem Werk «Maestro» zeige. In dem Biopic verkörpert Cooper nicht nur den amerikanischen Pianisten, Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein. Er schrieb auch das Drehbuch und führte Regie. Coopers Film versah Pitt mit dem Prädikat «Meisterwerk». Cooper verstehe es, Schlüssel–Szenen des Films mit Partnerin Carey Mulligan (38) «lebendig und natürlich» aussehen zu lassen. Das sei «sehr, sehr schwer zu erreichen», so Pitt.