Hollywood-Star Brad Pitt (59) hat angeblich mit seiner Freundin Ines de Ramon (32) am Sonntag seinen 59. Geburtstag verbracht. Die beiden sollen dem «People»-Magazin zufolge in Hollywood gefeiert haben. Sie wurden demnach gesehen, wie sie aus einem Auto stiegen: Pitt trug ein graues Hemd, eine dazu passende Hose und weisse Schuhe. Ines de Ramon, die in der Schmuckbranche tätig sein soll, hatte sich laut «People» einen braunen Mantel übergeworfen.