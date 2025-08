Zwölf Jahre alte Bestmarke gebrochen

Brad Pitt feiert mit «F1» seinen grössten Kinoerfolg

«F1» lockt weiter die Zuschauer ins Kino – und wird zum erfolgreichsten Film in Brad Pitts Karriere. Ganz anders läuft es für «The Fantastic Four»: Der Superheldenfilm bricht in Woche zwei an den Kinokassen deutlich ein.