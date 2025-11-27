Brad Pitt ist das neue Werbegesicht für Mercedes

Kurzauftritt von bekanntem Formel–1–Pilot

Gedreht wurde vor einem Luxushotel in Las Vegas, an dem der AMG–Prototyp für Brad Pitt vom Parkservice vorgefahren werden soll. Und zwar nicht von irgendeinem Fahrer: Formel–1–Pilot George Russell (27) liefert eine kurze, aber eindrucksvolle Drift–Einlage. «Das Warten hat sich gelohnt», raunt Brad Pitt, als er seinen Wagen bekommt. Der eigentliche Star, der neue Elektro–GT, wird ab 2026 als Serienmodell erwartet.