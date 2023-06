Brad Pitt: Neue Vorwürfe gegen Angelina Jolie

Der Streit um das Weingut Miraval geht weiter: Brad Pitt (59) wirft seiner Ex-Frau Angelina Jolie (47) vor, von dem Verkauf ihrer Hälfte an den russischen Milliardär Yuri Shefler (55) erst aus einer Pressemitteilung erfahren zu haben. Das berichtet die «New York Post» und beruft sich auf eine geänderte Klageschrift, die Pitts Anwälte am 1. Juni beim Gericht in Los Angeles eingereicht haben sollen und der Zeitung vorlägen. Demnach gehe Pitt davon aus, dass sie absichtlich ihre Anteile hinter seinem Rücken verkauft habe.