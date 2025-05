Brad Pitt: Seltene Worte über endgültige Scheidung von Angelina Jolie

Als Trennungsgrund gab Jolie im September 2016 unüberbrückbare Differenzen in den Papieren an. Auslöser der Trennung soll ein Streit in einem Privatjet gewesen sein, bei dem Pitt laut Jolie handgreiflich gegenüber den Kindern gewesen sein soll. Das einstige Traumpaar hat zusammen sechs Kinder: Maddox (23), Pax (21) und Zahara (20) sowie Tochter Shiloh (19) und die Zwillinge Knox und Vivienne (16).