Brad Pitt überreicht David Fincher einen Ehren-César

Pitt nannte Fincher unter anderem «warmherzig, perfektionistisch, intelligent und treu». Sein Leben habe sich für immer verändert, «als ich 1994 mit David Fincher Kaffee trank. Ich weiss nicht, ob es darauf ankommt, was wir tun, aber ich weiss, was zählt, sind die Menschen, an denen wir festhalten, und die unauslöschlichen Spuren, die sie in unserem Wesen hinterlassen», erklärte der Schauspieler auf der Bühne. Andere Regisseure würden oft versuchen, ihm nachzueifern, «scheitern aber ausnahmslos, weil sie glauben, es gehe nur um die Bildsprache», sagte Pitt. «Aber wenn es nur um die Bilder ginge, würden wir heute Abend nicht auf seine Arbeit blicken und ihn ehren. Für ihn zählt immer alles.»