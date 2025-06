Brad Pitt und Ines de Ramon: Date mit Gigi Hadid und Bradley Cooper

Die Beziehungsgeschichten der Paare

Cooper und Hadid wurden erstmals im Oktober 2023 bei einem Dinner in New York City gesichtet und lösten so Beziehungs–Spekulationen aus. Vor einem Monat machten sie ihre Liebe zueinander dann auf Instagram öffentlich: Zu ihrem 30. Geburtstag teilte Hadid unter anderem ein Kussfoto. In einem Interview mit der «Vogue» schwärmte sie zudem von Cooper. «Ich respektiere ihn so sehr als kreative Person, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben», sagte sie.