Brad Pitt und Ines de Ramon machen aus Filmpremiere eine Date Night

Gemeinsam mit seiner Partnerin Ines de Ramon (32) hat Brad Pitt (61) eine Filmpremiere seines guten Freundes George Clooney (64) besucht. Bei der Afterparty machte das Paar den Abend zur Date Night, berichtet das «People»–Magazin.
Die beiden seien gekommen, um Clooney bei der Premiere von «Jay Kelly» in Los Angeles zu unterstützen. Der Hollywoodstar ist in dem neuen Netflix–Film unter anderem neben Adam Sandler (59) und Laura Dern (58) zu sehen. Laut einer anonymen Quelle sind Pitt und de Ramon «früh angekommen, haben sehr gefühlsbetont gewirkt und schienen unzertrennlich zu sein».
«Sie sahen verliebt aus», sagt der Insider. Pitt sei äusserst gut gelaunt gewesen und «schien begeistert davon, dort zu sein, um seinen Freund zu feiern». Das Paar habe sich unter anderem in einer Gruppe erst mit Clooney unterhalten und später mit U2–Sänger Bono (65). Auf Fotos von dem Event sind Pitt und de Ramon unter anderem auch mit dessen Tochter Eve Hewson (34) abgebildet.
Brad Pitt und Ines de Ramon sollen fest zusammenwohnen
Im Oktober hatte das Magazin berichtet, dass das Paar mittlerweile fest zusammenwohnen soll – von «vollständig zusammenleben» sprach ein Insider. «Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen», erzählte der Insider. «Sie sind glücklicher denn je», berichtete eine andere Quelle. Brad Pitt wirke «so glücklich und verliebt», während das Paar seine gemeinsame Zukunft plane.
Pitt, der zuvor mit seiner Hollywood–Kollegin Angelina Jolie (50) verheiratet war, soll seit 2022 mit Ines de Ramon zusammen sein. Sie hat unterdessen eine Ehe mit «Vampire Diaries»–Star Paul Wesley (43) hinter sich. Ein gemeinsamer Freund soll Pitt und de Ramon laut Berichten einander vorgestellt haben. Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig schritt das Paar im September 2024 erstmals offiziell gemeinsam über den roten Teppich.