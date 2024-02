Bradley Cooper: Darum läuft er zu Hause ständig nackt herum

Lea stammt aus der früheren Beziehung zu Model Irina Shayk (38). Cooper erläuterte daraufhin, dass seine Wohnung in New York City speziell geschnitten sei: So befänden sich sein Schlafzimmer und das Bad in einem Raum: «Es ist 24/7, Alter! Es gibt keine Türen. Die Treppe geht nach oben und es ist alles eine Etage.» Deshalb nehme auch seine Tochter an allem teil: «Wir reden dort, wenn ich auf der Toilette bin, sie ist in der Badewanne, das ist sozusagen die Anlaufstelle.»