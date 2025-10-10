Bradley Cooper: Er soll in Margot Robbies «Ocean's»-Film mitspielen

Die «Ocean's»–Filmreihe hat bislang an den weltweiten Kinokassen sagenhafte 1,4 Milliarden US–Dollar einspielen. Jetzt berichten US–Branchenmagazine, dass auch Superstar Bradley Cooper (50) sich in Verhandlungen für eine Rolle in einem geplanten Prequel–Film befindet. Die noch unbetitelte Vorgeschichte wird inszeniert von Lee Isaac Chung (46), der zuletzt «Twisters» in die Kinos brachte, die Fortsetzung von «Twister». «Barbie»–Star Margot Robbie (35) gehört bereits zum Cast des geplanten Films.