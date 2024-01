Bradley Cooper ist riesiger Metallica-Fan und Glastonbury-Dauergast

Bradley Cooper erinnert sich an seinen ersten Glastonbury–Besuch

Nachdem er unter anderem davon geschwärmt habe, dass seine «Maestro»–Partnerin Carey Mulligan (38) «unglaublich» sei, kam er demnach unter anderem auch auf Lady Gaga (37) und die Arbeit am mehrfach oscarnominierten «A Star Is Born» zu sprechen. Auch diese lobte er und ging in diesem Rahmen darauf ein, dass eine Szene für den Musikfilm auf dem legendären Glastonbury Festival in England gedreht wurde.