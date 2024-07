Bradley Cooper und Gigi Hadid: Ihre Beziehung ist «ernster geworden»

Beziehung ist «ihre Priorität»

Ein weiterer Informant hebt gegenüber dem Blatt hervor, wie gut Cooper und Hadid den Spagat zwischen dem Berufs– und Privatleben meistern. «Wenn man bedenkt, wie beschäftigt sie beide mit Arbeit und Familie sind, haben sie es geschafft, ihr Liebe am Leben zu erhalten und es läuft gut», so die Quelle. Das Paar habe seine Beziehung «zu einer Priorität in ihrem sonst so geschäftigen Leben gemacht.» Die Liebe zu ihrem jeweiligen Kind stelle zudem eine grosse Gemeinsamkeit dar.