Bradley Cooper und Irina Shayk: Liebes-Comeback und noch ein Baby?

«Sie hätte gerne ein Geschwisterchen für ihre Tochter»

Ein Insider soll nun «Page Six» angeblich verraten haben: «Es war ein richtiger Familientrip und sie ziehen in Betracht, wieder zusammenzukommen.» Doch damit noch nicht genug. Die anonyme Quelle deutet auch an, dass sich Shayk offenbar ein weiteres Kind wünscht. «Sie hätte gerne ein Geschwisterchen für ihre Tochter», heisst es in dem Bericht.