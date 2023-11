Bradley Cooper: Zu «Hangover 4» wäre er «sofort» bereit

So übernahm Hauptdarsteller Bradley Cooper (48) neben seinen Marvel–Auftritten als Waschbär Rocket Raccoon in den vergangenen Jahren zunehmend ernstere Rollen, und wirkte in Filmen wie Guillermo del Toros (59) «Nightmare Alley» (2021) und seinen eigenen Regie–Arbeiten «A Star Is Born» aus dem Jahr 2018 oder dem Anfang Dezember in den Kinos startenden «Maestro» über den berühmten Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918–1990) mit.