Brände in Kalifornien: Auch Bill Kaulitz wurde evakuiert

Viele Stars von Bränden betroffen

Mehrere US–Stars mussten zuletzt vom Verlust ihres Zuhauses durch die Feuer in und um Los Angeles berichten. Laut Medienberichten seien bereits mehr als 2.000 Gebäude in der Region zerstört worden. Paris Hilton (43) veröffentlichte auf Instagram etwa einen Ausschnitt aus einer US–Nachrichtensendung, der ihr zufolge auch Bilder ihres zerstörten Hauses in Malibu zeigt: «In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen. Hier machte Phoenix seine ersten Schritte und wir träumten davon, mit London unvergessliche Erinnerungen fürs Leben zu schaffen.»