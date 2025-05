Brände in Kalifornien: Eine Lektion für Hannes Jaenicke

Der Schauspieler ist sich bewusst, dass es andere viel schlimmer als ihn erwischt hat. Er habe einfach in einen Flieger nach Deutschland steigen und in sein Zuhause in Bayern zurückkehren können, Los Angeles war sein Zweitwohnsitz. Er habe nicht wie viele andere in einer Turnhalle schlafen müssen. «Ich habe Nachbarn, die mit ihren Kindern bis heute auf Booten von Freunden wohnen», erzählt er. Eine andere Familie habe erst im letzten Jahr ihr Haus gekauft und sich dafür hoch verschuldet. Sie hätten alles verloren. «Das ist ein hartes Schicksal, nicht meines», sagt Jaenicke.