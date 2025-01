Brände in Kalifornien: Ihr Ex-Mann nimmt Jennie Garth auf

Tausende Menschen haben seit Beginn der immer noch wütenden Waldbrände in der Region um Los Angeles ihr Zuhause verloren. Berichten zufolge seien in Kalifornien bisher mehr als 10.000 Gebäude zerstört worden. Auch viele Prominente sind betroffen, darunter etwa Paris Hilton (43), «This is us»–Star Milo Ventimiglia (47) und Billy Crystal (76). Mindestens zehn Menschen sind in den vergangenen Tagen laut offizieller Angaben durch die Brände ums Leben gekommen.