Brände in Kalifornien: Kranker Bruce Willis dankt Helfern persönlich

Am Donnerstag, 16. Januar, teilte die Ehefrau des Actionhelden, Emma Heming–Willis (46), auf ihrem Instagram–Account ein Schwarz–Weiss–Video, in dem Willis ein Cap der New York Yankees trägt und einem Polizisten aus Los Angeles die Hand schüttelt sowie für ein Foto mit ihm posiert. Das Video wurde musikalisch mit «Going to California» von Led Zeppelin untermalt.