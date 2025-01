Brände in L.A.: Tom Payne denkt über Umzug nach Deutschland nach

Umzug nach Berlin möglich

Die Feuer haben Payne und seine Frau, das schwedische Model Jennifer Åkerman (34), zum Grübeln gebracht, wo die Familie in Zukunft leben wolle. Die Brandgefahr in den Hollywood Hills sei allgegenwärtig und das Leben in den USA aktuell allgemein schwierig, so der 41–Jährige weiter: «Es ist anders als das Land, in das wir uns verliebt haben und in das wir umziehen wollten. Das müssen wir akzeptieren.» Deshalb stehe für sie ein Umzug nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin, im Raum.