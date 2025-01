Brände in Los Angeles: Ist die Awards Season in Gefahr?

Hollywood in Flammen: Noch immer wüten in der Region um Los Angeles verheerende Brände, durch die in den vergangenen Tagen bislang geschätzt mindestens 12.000 Gebäude zerstört wurden und 24 Menschen gestorben sind. Eigentlich ist es also nicht die richtige Zeit, um im Rahmen der jährlichen Awards Season Filme, Serien, Musik und Stars zu feiern. Dabei hatte der Januar 2025 für die Traumfabrik noch normal begonnen. Nur wenige Stunden vor dem Ausbruch der Feuer hatte die 82. Verleihung der Golden Globes stattgefunden.