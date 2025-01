Brände in Los Angeles: Mel Gibson besichtigt Ruine seines Hauses

In einem Gespräch mit «Fox News» teilte er vor wenigen Tagen seine Verschwörungsgedanken zu dem Feuer. «Es erscheint mir ein bisschen zu passend, dass nicht genug Wasser da ist, dass die Windbedingungen richtig sind und dass Menschen bereitstehen, Brandstiftung zu begehen. Sind sie beauftragt worden, das zu tun, oder handeln sie auf eigene Faust?», so Gibson. Er beginne «darüber nachzudenken, ob es eine Absicht gibt oder nicht. Was könnte das sein? Was wollen sie? Den Staat entvölkern?» Der Hollywoodstar wolle in den Überresten seines Hauses nach Hinweisen für diese Vermutung suchen und die Öffentlichkeit darüber informieren.