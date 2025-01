Brände: «Machete»-Star Danny Trejo widerspricht Kim Kardashian

«Löscht einfach das verdammte Feuer»

Trejo erklärt dem US–Promi–Portal «TMZ», dass Stars die derzeitige Lage nicht für ihre Agenden nutzen sollten. Er spricht auch Kardashian in einem auf der Seite veröffentlichten Video direkt an: «Kim, kümmere dich um die Menschen, die alles verloren haben. Du hast noch alles. Kümmern wir uns um all die Menschen, die mit nichts als den Kleidern am Leib herumlaufen.» Die Thematik der Entlohnung jetzt anzusprechen, sei falsch: «Löscht einfach das verdammte Feuer und dann überlegen wir uns, was wir machen.»