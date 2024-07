«Brat Girl Summer»: Was hat es mit dem neuen Trend auf sich?

Die Platte ist mit ihren 18 Songs offenherzig und unverblümt. «Es ist so ähnlich wie Nachrichten, die ich an Freunde schicke. Ich habe mir keine Gedanken über Reime oder traditionelle Dinge gemacht», erklärte die Sängerin in einem Interview mit «The Guardian». «Es geht wirklich nur darum, ein Gefühl von Chaos einzufangen und das Unverblümteste zu sagen, was mir gerade in den Sinn kommt.» «Brat» handelt aber auch von weiblichen Freundschaften und ihrer Komplexität. «Beziehungen zwischen Frauen sind super–komplex und vielschichtig», so Charli XCX weiter. «Man kann jemanden mögen und gleichzeitig nicht mögen; man kann auf jemanden eifersüchtig sein, aber er kann trotzdem dein Freund sein.»