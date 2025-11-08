Braune Lippen im Trend: So findet jeder die perfekte Nuance

Ob ein Braunton passt, hängt weniger von der Helligkeit der Haut ab, sondern vielmehr vom Unterton. Warme Untertöne zeichnen sich durch goldene, gelbliche oder olive Nuancen aus. Ihnen schmeicheln besonders Brauntöne mit Karamell–, Honig– oder Terrakotta–Einschlag. Sie lassen die Haut warm, lebendig und natürlich wirken. Kühle Untertöne haben rosige oder bläuliche Nuancen und harmonieren am besten mit taupefarbenen, mauve oder leicht rauchigen Brauntönen. Diese wirken elegant, modern und verleihen den Lippen Tiefe, ohne hart zu erscheinen. Neutrale Untertöne können fast alles tragen. Besonders mittlere Schokoladenbrauntöne dienen als idealer Ausgangspunkt, um unterschiedliche Richtungen auszuprobieren – mal wärmer, mal kühler.