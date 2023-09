Letzte Modenschau im September in Paris

«Wir möchten Sarah unsere grosse Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass sie ein so wichtiges Kapitel in der Geschichte von Alexander McQueen geschrieben hat», zitiert unter anderem «The Guardian» Alexander–McQueen–CEO Gianfilippo Testa. «Sarahs Beitrag in den vergangenen 26 Jahren wird einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.» Weiter wurde Burtons «aussergewöhnliche Vision und Kreativität» gelobt.