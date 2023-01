Walter White feiert ein kleines Comeback. Schauspieler Bryan Cranston (66) schlüpft erneut in seine Kultrolle, die er fünf Staffeln lang in der gefeierten Serie «Breaking Bad» verkörperte. Zu sehen ist das Ganze in einem Werbespot für PopCorners. Das Unternehmen dahinter, Frito-Lay, hatte dies im Dezember auf Instagram schon angekündigt. Nun gibt es das erste Bild von Cranston als White zu sehen: Er hält darauf eine Tüte mit Cheddar-Chips in der Hand.