«Breaking Bad»-Reunion für Bryan Cranston und Aaron Paul

Cranston engagiert sich im Hollywood-Streik

Cranston hatte sich erst kürzlich mit seinen streikenden US-Schauspielkollegen solidarisiert. Bei einer Kundgebung in New York City hielt er eine flammende Rede, die unter anderem an Disney-Chef Bob Iger (72) gerichtet war. «Wir haben eine Botschaft für Herrn Iger», sagte Cranston laut Medienberichten. «Wir bitten Sie, uns zuzuhören: Wir lassen uns unsere Arbeit nicht durch Roboter wegnehmen!» Die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Film und in Serien sowie die Vergütung von Darstellerinnen und Darstellern war Teil der zuvor gescheiterten Verhandlungen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA mit einem Verband aus TV- und Filmproduktionsunternehmen.