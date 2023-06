On-Off-Pärchen und Familienmitglieder

Eric Sindermann (34) hat schon mit so manchem TV-Auftritt polarisiert. Der Ex-Handballer zeigte sich zunächst bei «Ex on the Beach» und «Promi Big Brother», bevor er mit Katha Hambuechen ins «Sommerhaus der Stars» zog. Die beiden wurden schnell zum Problem-Paar und trennten sich schliesslich noch in der Sendung. Gemeinsam mit seiner On-Off-Beziehung Sanja Alena (30), Kandidatin bei «Der Bachelor» (Schweiz), «Temptation Island VIP» und «Bachelor in Paradise», will Sindermann in Berlin nun durchstarten. Die Fans lernen in dem Format auch seinen Vater und seine Nichten kennen.