Bremst der «Furiosa»-Fehlstart den nächsten «Mad Max»-Film aus?

Als Grund für den «Furiosa»–Misserfolg wird von Branchenexperten unter anderem angegeben, dass nur ältere männliche Fans der Filmreihe in die Kinos strömen. Während das Publikum von «Mad Max: Fury Road» noch zu 60 Prozent männlich war, ist dieser Wert bei «Furiosa» auf 71 Prozent gestiegen. Auch gehen lediglich 21 Prozent der begehrten Zielgruppe im Alter von 18 bis 24 Jahren in den fünften «Mad Max»–Film, während es bei «Fury Road» noch 31 Prozent aus dieser Alterskohorte waren, die es zumindest in den USA am häufigsten in die Kinosäle zieht.