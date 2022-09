Brendan Fraser freut sich über erste Trophäe «seit der vierten Klasse»

In Venedig ist Brendan Fraser (53) für seine Darbietung in «The Whale» überraschend leer ausgegangen. In Kanada, wo seit 8. September das Toronto International Film Festival (TIFF) steigt, hatte er mehr Glück. Am Sonntagabend (11. September) durfte er dort den TIFF Tribute Award entgegennehmen. Wie besonders diese Auszeichnung für den Darsteller ist, machte er in einer charmanten Dankesrede deutlich.