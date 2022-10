Brendan Fraser kann sich Rolle in viertem «Die Mumie»-Film vorstellen

Der Regisseur von «Die Mumie», Stephen Sommers, sagte «Variety», er habe den Schauspieler gecastet, weil er über ganz bestimmte Fähigkeiten verfüge. «Er konnte zuschlagen und einstecken und er hatte einen grossartigen Sinn für Humor», sagte er. «Man mag den Kerl wirklich. Er kommt nie eingebildet oder arrogant rüber.» Fraser habe so viele seiner Stunts selbst ausgeführt, wie er konnte, und sich dabei sogar einmal am Knie verletzte, aber die Zähne zusammengebissen, um den Film fertigzustellen. «Er war für alles zu haben, was wir ihm vorgaben», sagte Sommers.