Brendan Fraser: Neuer Film half bei Selbstzweifeln

Brendan Fraser wurde erstmals in den 1990ern einer breiteren Masse mit Filmen wie «Steinzeit Junior», «Airheads» oder auch «George – Der aus dem Dschungel kam» bekannt. Unter anderem auch «Die Mumie» aus dem Jahr 1999 gehört zu seinen Erfolgen. Für Darren Aronofskys Drama «The Whale» von 2022 wurde Fraser im Frühjahr 2023 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.