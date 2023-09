Brian Austin Green und Sharna Burgess teilen süsses Verlobungsvideo

Antrag bei Überraschungs–Geburtstagsparty

In der Freitagsfolge des iHeartRadio–Podcasts «Oldish» plauderte die aus Australien stammende «Dancing with the Stars»–Tänzerin aus, dass die Verlobung schon Monate zurück liege. Sie hätten in dieser Zeit darüber diskutiert, wie sie die Liebes–Nachricht am besten der Öffentlichkeit überbringen. Die Lösung haben sie nun offenbar in Interview und Instagram–Video gefunden.